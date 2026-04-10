フィンランド人の暮らし方には、日本と異なる価値観があります。「フィンランドでは家事に手抜きという概念がなく、ワンプレートごはんも立派な夜ごはんです」と語るのは、フィンランドで生まれ育ち、現在は日本で暮らしているというラウラ・コピロウさん。無理をせず自分らしく暮らすコツを伺いました。※ この記事は『フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル』（WAVE出版刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成し