今回が2回目のお祭りです。4月3日に、徳島市で高校生が自分たちで企画運営するイベントが開かれました。その名も「青春祭」。高校生が青春をかけて作り上げたステージの様子を取材してきました。 「青春祭」は、県内の高校生たちが音楽やダンスを通して集い、活躍をする場をつくろうと、2025年に初めて開かれました。2回目となった2026年は約130人が参加して、8組のアーティストが歌やダンスを披露しました。