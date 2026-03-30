日本農業の危機的状況を訴える「令和の百姓一揆」が29日、都内で行われました。開催は去年に続き2回目。29日は全国各地でも運動が展開され、農家や消費者が、ともに日本の農業と食料を守ろうと訴えました。コール「農家に補償を！所得の補償を！農業守ろう！」東京都内のビル街で列をなすトラクターやのぼり旗を持つ人たち。「令和の百姓一揆」と題した活動は、農民、農村が消えようとしている現状を打開しようと開催