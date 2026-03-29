4月にTVアニメ10周年を迎える ”ヒロアカ” と、TVアニメ第2期最終話目前の『ヴィジランテ』の合同ステージが、2026年3月28日（土）にAnimeJapan2026にて開催された。それぞれの作品の主人公役を務めるデク役・山下大輝、コーイチ役・梅田修一朗をはじめ、両作品で活躍するイレイザーヘッド役の諏訪部順一、プレゼント・マイク役の吉野裕行が登壇し、 ”ヒロアカ” ワールド全開のトークが展開された。＞＞＞ステージの様子をチェ