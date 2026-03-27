TikTokの運営元であるByteDanceが2026年2月、新たな動画生成AIの「Dreamina Seedance 2.0」を発表しました。ハリウッドなどから著作権侵害が指摘される中、ByteDanceは動画編集ツールのCapCut上でDreamina Seedance 2.0の提供を開始しました。Introducing CapCut Video Studio, a timeline-free way to create videos on CapCut Web, supporting Dreamina Seedance 2.0!Video Studio is your canvas-based AI production workspace