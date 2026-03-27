小さな高級「軽自動車」!? 市販化に期待したい「LF-SA」世界的にも高級車ブランドとして知られる「レクサス」。日本を代表する高級車ブランドといっても過言ではないでしょう。そんなレクサスから、過去には「軽自動車サイズ」に近いモデルが発表されていました。そのクルマとは、2015年のスイス「ジュネーブモーターショー」でワールドプレミアされたコンセプトカー「LF-SA」です。LF-SAは、レクサスブランドでは珍しいコ