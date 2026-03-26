サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、卓上に置くだけで80インチの大画面を実現できるモバイル型プロジェクタースクリーン「100-PRS029」を発売した。■どこでも置くだけ、大画面環境を実現本製品は卓上に置くだけで設置できるコンパクト設計を採用。従来のスクリーンのような壁固定や天吊りが不要で、デスクや会議テーブルの上に設置するだけで80インチの大画面投影が可能だ。限られたスペース