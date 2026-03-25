記事ポイントエデュテクノロジーと済美平成中等教育学校が「AI教育共創チャレンジ2026」で協働開始教員の多忙化解消と個別最適化学習の実現を目指す1年間の実証実験生成AIを活用した校務改革から探究学習の深化まで段階的に推進 エデュテクノロジーと愛媛県の済美平成中等教育学校が、次世代の教育モデル創出に向けた1年間のプロジェクトを始動しています。生成AIを教育現場に根付かせ、教員の多忙化と個別最適な学びという2