無印良品の商品をおトクに買える「無印良品週間」。10代の頃から40年という“ムジラー”歴をもつESSEonlineライターのフネさん（50代）は、新生活前のこの時季は収納グッズがおすすめと語ります。フネさんが実際に使って、家の収納悩みを解消してくれたおすすめの無印良品のアイテムを紹介してくれました。1：家族の私物がリビングに散乱してしまうなら個別の「やわらかポリエチレンケース」をリビングに家族それぞれの荷物があふ