ESSEonlineで2026年2月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。整理収納アドバイザーで2児の母・あさこさん（30代）は、当たり前と思っていたキッチンの習慣や持ちものを思いきって手放したことで、暮らしがぐっとラクに。「キッチンにいる時間が心地よくなった」と話します。今回は、あさこさんがやめてよかった4つのことを紹介します。※ 記事の初出は2026年2月。年齢を含め内容は執筆時