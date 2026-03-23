Image: Adriano Contreras / Gizmodo US メモリ不足という言葉も聞き飽きたほどメモリ不足な2026年。ありとあらゆるガジェットが値上がりし、スペックキープまたはダウングレードまでも視野に入っている2026年。計画されているAIデータセンタープロジェクトがひと段落しないことには、このメモリ不足は落ち着きそうにないのですが…。それっていつなの？中の人の話によれば、メモリ不足が解