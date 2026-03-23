「最近、草笛光子さんは体調が優れないそうで、新規の演技のお仕事が受けられず、入院しているとの話もあります」（芸能プロ関係者）【写真】草笛光子が一目惚れ、映画にもゲスト出演したイケメン“恋人”草笛は現在92歳。70年以上のキャリアを持つ大女優で2024年6月末に公開されて主演を務めた映画『九十歳。何がめでたい』は、興行収入10億円を超える大ヒットとなった。「当時、90歳での単独主演は“国内最高齢主演女優”を記