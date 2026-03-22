アメリカのトランプ大統領はイランに対し、「48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しない場合、イランの発電所を攻撃し、壊滅させる」と表明しました。21日、SNSに投稿したもので、「最大の発電所を真っ先に標的にする」とも書き込んでいます。投稿は日本時間のきょう午前8時44分に行われていて、48時間後は日本時間24日の朝となります。アメリカ軍によるイランでの軍事作戦をめぐっては、日本を拠点にする強襲揚陸艦「トリポリ」