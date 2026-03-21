3月13日に行われた衆議院本会議の採決で、人工知能（AI）による合成音声が初めて使用され話題を集めている。【写真】「ブラ選びがうますぎる」玉木雄一郎の不倫相手のピチピチT姿「質問も全部AIでいい」「これまで採決時には事務局職員が議員の名前を読み上げていましたが、負担軽減や読み間違え防止を目的としてAIが導入されました。合成音声には女性と男性の2バージョンが用意されています。同日昼間の坂本哲志衆院予算委員長