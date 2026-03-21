「ご遺体を入れ忘れていない？」――棺を持ち上げた瞬間、そう疑うほど軽かったという。火葬場で働き始めて間もない頃、担当したのは10代の娘を自死で亡くした両親の火葬だった。激しく損傷した遺体、そして棺の軽さに気づいた父親の表情を、今も忘れられないという。【衝撃画像】「ご遺体が火に焼かれて真っ黒」「肉がなく、骨と皮だけ」焼身自死した10代女性を火葬…参列した両親の“忘れられない表情”をマンガで見る火葬場の