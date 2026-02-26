「話しかけたった!!」と満足げな笑顔【漫画】本編を読む真面目で優しい学級委員長の海老原に対し、転校してきたばかりの不良女が突然「裏番さんよ」と因縁をつけるシーンから物語は始まる。教室が騒然とするなか、実はこのやり取りの裏には双方に予想外の思惑が隠されていた。本作『殻の向こうのナイショの話』を描いたのは、数々の新人賞を受賞し、現在は『DLsite comipo』で連載も持つ墨染清(@sumizomesei)さんだ。■すれ違う二