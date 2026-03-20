東大阪市で母親を殺害したとして逮捕された男。父親への殺人の容疑でも再逮捕です。 再逮捕されたのは東大阪市南荘町の無職・松田健志容疑者（５０）です。松田容疑者は２月２７日、集合住宅の一室で父親の一志さん（当時８４）の首を両手で圧迫し殺害した疑いが持たれています。 警察の調べに対し松田容疑者は、「弁解の余地はありません」と容疑を認めていますが動機はわかっていません。 松田容疑者は一志さんと母親