3月に実践したい捨て活のアイデアを紹介します。夫の転勤による6回の引っ越しを経て「もたない暮らし」にシフトし、その快適さをインスタグラムで発信しているかなさん（40代）のケースです。ここでは、現在小学4年生の子どものアイテムをメインに、春休みに見直してよかったと実感している3つのものについて語ります。1：子どもが学校から持ち帰った紙類春休みがスタートしてなるべく早い段階で、子どもが学校から持ち帰ってきた