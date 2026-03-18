賃金の差別的な扱いを禁止したり条件つきながら転籍が可能になったりする育成就労制度が2027年4月からスタートする。「外国人政策」は先の衆院選の争点にもなったが、2026年3月18日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、受刑者の4分の1が外国人受刑者だという府中刑務所で受刑者へのインタビューを交えて新制度への課題を探った。現状制度は「現代の奴隷制」、実習生の人権をないがしろにしてきた面もあった