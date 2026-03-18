東日本大震災の津波を中学2年の時に経験した、岩手県釜石市の女性が3月18日、鳴門市の高校で当時の体験を語りました。（いのちをつなぐ未来館・川崎杏樹さん）「どんどんどんどん揺れが大きくなって、生まれて初めて立ってられないほどの揺れを経験しました」川崎杏樹さんは、東日本大震災の津波で1000人以上の命が失われた岩手県釜石市出身。現在は、伝承施設で語り部として自身の経験を伝えています。18日は、鳴門渦潮高校1年生