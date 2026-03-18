元ジャングルポケットの斉藤慎二がバウムクーヘンの販売を継続することが明らかになった。バウムクーヘンの公式Ｘ（旧ツイッター）で１７日、発表された。１３日に東京地裁であったロケバス性交事件の初公判後、バウムクーヘンを販売するのはこれが初めて。Ｘの発表によると、斉藤は２０〜２２日、山梨・甲府市で販売する。「本人来店！」と明記し、斉藤も販売に立つとしている。「写真撮影なども行ないます」（原文ママ）とも