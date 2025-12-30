Ãå¤±¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â¡¢¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê½÷À­¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¤Ë±þ¤¨¤ë°ìËç¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³Î¤«¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¡ÖLiftMeUp¥Ö¥é¡×¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë½÷À­»ï¡ØLDK¡Ù¤Î¡ÖLDK¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2025¡×¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥éÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£¥×¥í¤âÇ§¤á¤¿¼ÂÎÏ¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ LDK¤¬É¾²Á¤·¤¿ÊäÀ°ÎÏ¤È