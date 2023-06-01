俳優の山内涼平（30）と元SDN48の木本夕貴（39）が結婚したことが18日、2人の公式Xにて発表された。【写真】達筆な字！結婚報告した山内涼平＆木本夕貴の直筆サインXでは書面にて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。続けて「また、新しい家族にも恵まれ新たな一歩を踏み出す運びとなり、穏やかな幸せを感じる日々を過ごしております。落ち着い