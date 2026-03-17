「自分らしく暮らすには変化を受け入れ、手放して新しく始めることが大切」と話すのは、季節の食材や果実を生かしたシンプルな料理や保存食が得意な料理家の中川たまさん（54歳）。現在は神奈川県の逗子の持ち家で夫と社会人3年目の娘と3人で暮らしています。更年期で体力、気力が若い頃のようにいかず、おっくうなことも多くなったという中川さんが、年齢と向き合うために手放したこと、始めたことを語ります。※ この記事は『年