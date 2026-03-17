漁業の新しい担い手を育成する「とくしま漁業アカデミー」の卒業式が、3月17日に徳島市で行われました。「とくしま漁業アカデミー」は、漁業者の減少に歯止めをかけ、新たな担い手を育てようと、9年前に県や漁協などが開設しました。2025年度の卒業生は、県内外出身の18歳から49歳までの15人です。式では、県水産振興公害対策基金の里圭一郎理事長から、卒業生一人ひとりに卒業証書が手渡されました。15人は2025年4月