少子化に伴い、松茂町の長原小学校は、2025年度末で閉校となります。3月17日、最後の卒業式がおこなわれ、6年生の児童3人が学び舎をあとにしました。 ❝1901年創立長原小学校❞ （長原小学校の卒業生）「昭和35年ぐらい卒業かな」「産業も衰えたし、子どもがおらんけんね」 ❝松茂町長原地区❞❝小学校のすぐそばには海が広がっている❞ （長原小学校の卒業生）「よく遊んで、