「ダイエット＝カロリー制限」と考える人は多いですが、「制限すると逆に太る」という話を耳にしたことはありませんか。実は、誤った方法でカロリー制限すると代謝低下やリバウンドを招く可能性があります。ダイエット中にカロリー制限をすると太る理由をはじめ、無理なく続けられる食事内容の調整法や、カロリー制限以外で避けるべきNG行為などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【要注意】「えっ…」これがダ