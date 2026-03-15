イラン攻撃について、トランプ大統領は「まもなく終結する」と言ったかと思えば、2日後には「撤退する訳にはいかない」と述べるなど、発言が二転三転しています。その背景には、トランプ氏の誤算があるようです。【写真を見る】ホルムズ海峡で上がる炎イランがタンカーを攻撃か原油高騰の火消しかトランプ大統領は発言を“二転三転”アメリカトランプ大統領（9日・ ワシントン）「（この作戦に）携わっていることを誇りに思