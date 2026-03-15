暴露系Xアカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の創設者の「磨童まさを」氏が2026年3月13日、前日に公開していた石破茂前首相との「対談」投稿について説明、ポストを削除するとともに謝罪した。事前の約束もしておらず「会食はしていない」磨童氏は2月25日に自身のXで、「来月、石破茂元総理と会食があります。聞いてほしいことがあれば、ぜひ引用ポストで教えてください」としていた。その後、3月12日、デスドルノートの