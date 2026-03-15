子どもが本を読むにはどのような仕掛けが必要なのか。累計578万部（国内）を突破した大ベストセラーシリーズ『マジック・ツリーハウス』（KADOKAWA）の編集を20年以上手掛ける豊田たみさんは「漢字を平仮名に開くのは逆効果だった。子どもの読書を観察すると、『読みやすい本』が何かがわかってきた」という――。イラスト＝甘子彩菜出典＝『マジック・ツリーハウス』（KADOKAWA） - イラスト＝甘子彩菜■学校の「読書の時間」に読