お笑いコンビ、ブラックマヨネーズがＭＣを務めるカンテレ「ウラマヨ！」が１４日、放送され、ＮＩＳＡを巡る「お得情報研究家」の言葉に出演者が喝采を送った。番組では、「物価高に負けない今知るべきお金の知識大公開」として特集した。“お得情報研究家”として出演したまめさんはＮＩＳＡについて聞かれ、「ＮＩＳＡはまったくやる気がなくて。なんでかと言うと、ＮＩＳＡは余剰資金で長い期間やったほうが損するリスク