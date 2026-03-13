「徳島全体を楽しめるテーマパークとして、徳島ラーメン作り体験をするスポットをつくる」 「コンテンツがよければ来る人は来る、ただそれは関西と同じでは関西で止まる」 「昼と夜、時間のゾーニングをしっかりと分ける。ヘルシーなナイトスポットを作ってみるのはどうか」 次々と飛び出す、理想の施設像。2月16日、「あすたむらんど徳島」の未来をめぐり、熱い議論が交わされました。四