レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、日本から本物のパンダがいなくなったため、本連載では平成日本のパンダキャラを振り返っています。前回はカップルの「メリーアンドケン」、羽の生えた「パンシェル」、ユルさがウケた「たれぱんだ」などを紹介しました。しかし、平成時代にはまだ多くの