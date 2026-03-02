94歳の母親を階段から引きずり下ろしケガをさせた疑いで、64歳の息子が逮捕された。母親はその後、死亡した。佐藤尚容疑者は1日、東京・杉並区の自宅で介護していた母親・重子さんの両足をつかんで階段から引きずり下ろすなどしてケガをさせた疑いがもたれている。重子さんは頭を強く打ち、死亡が確認された。佐藤容疑者は重子さんを2階から1階の浴室まで引きずって運んだとみられ、体を洗っている際に異変に気づき通報したとい