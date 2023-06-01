赤色灯27日夕方ごろ、大阪府東大阪市の集合住宅一室で、高齢の男女が倒れているのが見つかった。捜査関係者によると、2人はこの部屋に住む夫婦とみられ、搬送先で死亡が確認された。府警は事件に巻き込まれたとみて、息子とみられる男を確保し、話を聴いている。何らかの事情を知っているとみている。