北海道蘭越町で２月２５日午後２時ごろ、「お父さんが２人組の男に刺された」と消防に連絡がありました。消防によりますと、刺されたのは７０代の男性で、ドクターヘリで病院に搬送され、意識はあるということです。警察が男性を刺したとみられる男の行方を追っています。