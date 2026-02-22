今年の春節連休（2月15日〜23日）は、各地の博物館が人気の観光目的地となっています。中国北西部の陝西省では、秦始皇帝陵博物院や、「天下一の楷書」と呼ばれる『九成宮醴泉銘』の碑を所蔵する宝鶏市麟遊県の九成宮博物館などが人気を集めています。旧正月2日目（2月18日）から、秦始皇帝陵博物院は来場者のピークを迎えました。秦の兵馬俑を訪れた1日当たりの来場者数は、2日連続で7万人を超え、過去3年間で最高を記録しました