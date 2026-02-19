ケガ人続きのＷＢＣ韓国代表が再び激震に見舞われた。韓国野球連盟（ＫＢＯ）は１９日、カージナルスのライリー・オブライエン投手（３１）が右ふくらはぎを痛め代表を辞退したと発表。キム・テギョン投手（２１＝斗山）を代替選手として登録した。最速１６０キロ超の直球を誇る韓国系メジャー右腕は、昨季４２試合に登板し防御率２・０６をマーク。代表の守護神候補だった。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「家族の東京行きチケ