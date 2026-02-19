2024年12月3日深夜、突如として非常戒厳を宣布した尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が、内乱首謀容疑に関する1審裁判で無期懲役を宣告された。戒厳宣布から444日後に下された結論だ。【注目】韓国で高市首相が人気？日米中露トップ好感度調査の結果ソウル中央地裁・刑事25部（チ・グィヨン部長判事）は2月19日午後、尹前大統領の1審判決期日を開き、尹前大統領に無期懲役を言い渡した。これに先立ち、内乱特検チームは先月13日