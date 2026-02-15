大阪・ミナミで17歳の男性3人が刃物で刺されて死傷した事件で、警察は21歳の無職の男を逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、無職の岩崎龍我容疑者（21）です。岩崎容疑者は14日午後11時55分ごろ、大阪市中央区のビルのエントランス内で、奈良県の鎌田隆之亮さん（17）の胸などをナイフのようなもので数回刺して、殺害した疑いが持たれています。警察によると、現場では別の17歳の男性2人も刃物で刺され、うち1人は意識不明