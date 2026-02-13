元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）と、妻でタレントの加島ちかえ（37）が13日、SNSを更新し、第1子女児が誕生したことを報告した。「各関係者、応援してくださる皆様へ出産のご報告」と題し、「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました女の子です」と報告。「お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と明かし、自身と城咲、第1子の3ショットを披露した。「この幸せな気持ちを何倍