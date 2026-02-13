日本のドラマは食事シーンが多いとも一部で言われる中、日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」では主演・杉咲花の?食べっぷり?がひそかに注目されているようだ。１１日の第５話では実に「５食」のシーンがあった。冒頭、作家で古着屋バイトもしている主人公の文菜が?今カレ?の美容師・ゆきお（成田凌）とのピクニックでサンドイッチを頬張る。やがて文菜は「大学生の時、彼氏にお弁当を作って動物園デートを