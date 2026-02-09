本格的な受験シーズンを迎えた生徒たちを応援しようと、JR大分駅でバランス栄養食が配られました。 【写真を見る】受験生を応援バランス栄養食500個を配布大分 この取り組みは大分駅と大塚製薬が共同で実施し、9日夕方、帰宅する生徒や保護者にバランス栄養食500個が配られました。 県立高校の一次入試は3月10日と11日、国立大学は2次試験が2月25日から行われます。 大分駅では、受験生への応援メッセージが書