高額療養費の新たな見直し案が公表された。26年度予算案が成立すれば、この8月から、高額療養費の自己負担限度額は段階的に引き上げられることになる。『医療費の裏ワザと落とし穴』303回では、見直しの内容を詳細に解説し、実際にどのくらい負担増になるのかを試算した。（フリーライター早川幸子）多方からの強い反対によって凍結された自己負担限度額の引き上げ1年前、国会を混乱に陥れた高額療養費の見直し問題を覚えてい