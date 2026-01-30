街頭演説で支持を訴える自民党総裁の高市首相＝30日午後、福岡市高市早苗首相は30日、衆院選応援で訪れた福岡市中央区での街頭演説で、優勝力士への内閣総理大臣杯授与のために、首相が大相撲千秋楽の土俵に上がる慣例に触れ、自身は「これからも土俵に上がらない」と明言した。大相撲の土俵に女性が上がれない「女人禁制」の伝統を尊重すると理由を説明した。「土俵に上がれないことを怒っていた女性政治家もいたが、男女平等