香港メディアによりますと、日本時間午前11時前、香港中心部で日本人の男性2人が2人組に襲われ、日本円の現金約5800万円を奪われました。被害にあった日本人2人は、両替する店の前でタクシーを降りたところ強盗にあいました。2人組は現金を奪い、近くに止めてあった乗用車で逃走したということですが、ケガ人はいないということです。日本の台東区で起きた4億2000万円の強奪事件、羽田空港の駐車場で、香港に渡航しようとしていた