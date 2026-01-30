３０日午後０時２５分頃、宇都宮市駅前通りの県道交差点で、タクシーなど乗用車５台が絡む事故が発生した。タクシーの乗客の女性１人が病院に搬送されたが、命に別条はないという。栃木県警宇都宮東署の発表によると、信号待ちの車列にスポーツカーが突っ込んだとみられる。スポーツカーを運転していた男の呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、同署は男を道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕した。ス