au Starlink Directの日本国内における接続エリアが2倍に拡大！24海里が対象にKDDIおよび沖縄セルラー電話は29日、Space Exploration Technologies（以下、SpaceX）が提供する高速・低遅延の衛星通信サービス「Starlink」を活用した空が見えれば圏外エリアでも通信できる衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「au Starlink Direct」において日本国内の接続エリアが2026年1月29日（木）より約2倍に拡大したと発表して