ニューストップ > 国内ニュース > 新潟県で中3女子が夕食後に行方不明に 父が語った当時の状況 中学生 家族 新潟県 FNNプライムオンライン 新潟県で中3女子が夕食後に行方不明に 父が語った当時の状況 2026年1月28日 19時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新潟・十日町市の14歳女子中学生が、26日夜から行方不明になっている 少女は2025年の暮れ頃から、病気のため自宅療養をしていたという 少女の父親は「なんとか無事でどこかで見つかって欲しい」と語った 記事を読む