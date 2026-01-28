新潟県で中3女子が夕食後に行方不明に 父が語った当時の状況FNNプライムオンライン

  • 新潟・十日町市の14歳女子中学生が、26日夜から行方不明になっている
  • 少女は2025年の暮れ頃から、病気のため自宅療養をしていたという
  • 少女の父親は「なんとか無事でどこかで見つかって欲しい」と語った
