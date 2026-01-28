トヨタ自動車の旗トヨタ自動車は28日、後部座席のドアを開けるスイッチに問題があるとして、「プリウス」計23万9504台（2022年11月〜25年11月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。不具合の申告が2件あった。国交省によると、回路設計が不十分なため、後部ドア周辺が洗車や雨でぬれた状態のままドアを強く閉めると、内部に水が浸入して回路がショートし、半ドア状態になる可能性がある。走行中にドアが開く恐れもあるとし